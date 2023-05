Nach fast 30 Jahren: Köhler gibt Handwerk in jüngere Hände ab

Uwe Buggel ist seit fast 30 Jahren verantwortlich für den Traditionsmeiler in Landwüst. Am Montag schürt er letztmals an.

Es sind kleine Geheimnisse, die Uwe Buggel in diesen Tagen weitergibt. Seine jungen Kollegen von der Kirchlichen Waldgemeinschaft hören genau hin. Schließlich sollen Tobias Flechsig, Moritz Schmidt und Nils Städe hier im nächsten Jahr selbst die Verantwortung übernehmen und den Meiler zum Schwelen bringen. Keine leichte Aufgabe,...