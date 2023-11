Nach fast 40 Jahren ist Schluss: Das sind die letzten Besucher im Plauener Spitzenmuseum

Noch 11 Tage: Der Countdown für die „Fabrik der Fäden“ läuft. Am 12. November öffnet in Plauen die neue Spitzen-Erlebniswelt in der Elsteraue. Doch bis es soweit ist, hieß es jetzt erst einmal Abschied nehmen - denn eine Ära ging zu Ende.

Als Sylvia Schmidt als letzte Besucherin das Plauener Spitzenmuseum im Alten Rathaus verlässt, da ist eigentlich noch alles so, wie es immer war. Nichts ist davon zu erkennen, dass hier eine Ära zu Ende geht. Denn nach 39 Jahren ist das Spitzenmuseum nun für immer geschlossen. Am Sonntag hatte die Einrichtung das letzte Mal geöffnet.