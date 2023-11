Nach langem Leerstand: Neuer Mieter für ehemalige Orsay-Filiale in der Plauener Innenstadt gefunden

Im Frühjahr 2022 war das Modegeschäft geschlossen worden. Seitdem blieb die Fläche ungenutzt - trotz Top-Lage am Plauener Postplatz. Nun ist eine Neueröffnung in Sicht.

Plauen. In der Innenstadt von Plauen steht in dieser Woche eine Neueröffnung an. Schon seit mehreren Wochen sind Bauarbeiten zu vernehmen, nun stehen sie kurz vor dem Abschluss. Schon am Donnerstag soll der Neustart erfolgen - und zwar in der früheren Orsay-Filiale direkt am Postplatz.

Rückblick: In dem Laden in Top-Lage befand sich bis Frühjahr 2022 eine Filiale der Modekette Orsay. Das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Willstätt hatte zuvor Insolvenz angemeldet und deshalb entschieden, bundesweit 79 von rund 200 Filialen zu schließen. Die Umsatzverluste durch die Coronapandemie seien verantwortlich für die wirtschaftliche Schieflage, erklärte damals ein Sprecher. Zudem habe man an den Standorten mit den Vermietern keine ausreichenden Mietsenkungen erreichen können.

Kette ist spezialisiert auf 1- und 2-Euro-Artikel

Nach dem längeren Leerstand der Filiale in der Plauener Innenstadt erfolgt nun die Neueröffnung. Mieter ist in dem Fall allerdings kein Modeunternehmen, sondern die Discounter-Kette Euroshop. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben über 350 Filialen deutschlandweit und beschäftigt mehr als 3000 Mitarbeiter. Es ist spezialisiert auf Artikel im niedrigen Preissegment, in der Regel kosten die Waren nicht mehr als 1 bis 2 Euro. In Plauen sollen auf einer Fläche von 150 Quadratmetern mehr als 2000 Artikel verfügbar sein, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Das Standardsortiment werde ergänzt durch Postenartikel und saisonale Ware.