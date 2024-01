Neue Bauernproteste im Vogtland: Darauf müssen sich Autofahrer am Freitag und Samstag einstellen

Landwirte wollen erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Was wann geplant ist.

Die Bauernproteste im Vogtland gehen in die nächste Runde: Für Freitag und Samstag sind erneut Aktionen geplant. Wie die Versammlungsbehörde des Vogtlandkreises am Donnerstag erklärte, ist zunächst für Freitag ein Autokorso angemeldet. Er betrifft die B 94 und B 169. Die Teilnehmer sammeln sich laut Behörde gegen 17.30 Uhr am Parkplatz des...