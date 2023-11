Neue „Fabrik der Fäden“ in Plauen: Was die Erlebniswelt für Menschen mit Behinderung bietet

Countdown für die „Fabrik der Fäden“: noch 7 Tage. Am 12. November öffnet in Plauen die Spitzen-Erlebniswelt. Für Menschen mit Handicap soll es dort fast keine Hürden geben.

Auf dieses Konzept ist der amtierende Museumsdirektor Martin Salesch besonders stolz - darauf, dass auch Menschen mit Behinderung an der neuen Spitzen-Erlebniswelt in der Elsteraue (fast) uneingeschränkt teilhaben können. Und weil das interaktive Textilmuseum, das am 12. November eröffnet werden soll, in Sachen Barrierefreiheit ein richtiges...