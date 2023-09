Neue Windräder in Langenbach: Wie haben die Einwohner abgestimmt?

Das Thema Windkraftanlagenbau in Langenbach ist nach wie vor aktuell. Eine Befragung der Einwohner war eindeutig ausgegangen. Nun ist der Stadtrat Pausa-Mühltroff gefragt.

Die Langenbacher haben abgestimmt, ob nahe am Ort Windräder gebaut werden: Die meisten Einwohner lehnen sie aber ab. „Wir haben in Langenbach eine Bürgerbefragung durchgeführt“, so Ortsvorsteher Matthias Schollemann zur jüngsten Stadtratssitzung. „Wir hatten 245 Stimmzettel verteilt, 201 wurden abgegeben und ausgezählt. Es gab 35 Für-...