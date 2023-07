Neuer IHK-Präsident: „Die vogtländische Wirtschaft steht nur scheinbar gut da“

Der neu gewählte IHK Präsident Karsten Kroll spricht die Probleme des Vogtlands im Kontext der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung an. Was er kritisiert, was er fordert, was er sich wünscht.

Hohe Energiepreise, fehlende Arbeitskräfte, mangelndes Wirtschaftsverständnis der Regierenden: Der neue Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Plauen, Karsten Kroll, legt kurz nach seinem Amtsantritt den Finger in die Wunde. Der 60-Jährige hat in einer Grundsatzrede vor Wirtschaftsvertretern aktuelle Entwicklungen analysiert, Kritik...