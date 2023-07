Neuer Spielplatz an der Plauener Hainstraße steht jetzt allen Kindern offen

Das Warten hat ein Ende: Ab sofort steht der neue Spielplatz an der Hainstraße, direkt neben der früheren Schwimmhalle und angrenzend an die Freizeitanlage im Syratal, allen Mädchen und Jungen offen. Das neu gestaltete Areal war bereits am 24. Mai fachlich abgenommen worden. Allerdings mussten sich die Kinder noch zwei Monate gedulden. Aus...