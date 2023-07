Neues DGB-Büro in Plauen: Zentral, schick, regelmäßig besetzt

Ein zentraler Treffpunkt soll es werden, das neue Büro des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Plauen. Das soll die Auftaktveranstaltung am Donnerstag auch gleich unter Beweis stellen. Dann stehen Besuchern, ganz gleich ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht, ab 16.30 Uhr die Türen des neuen Standortes in der Gartenstraße 44, nahe dem...