Neues Museum „Fabrik der Fäden“ in Plauen: Mehr als 6000 Besucher in den ersten Wochen

Das Angebot in der Spitzenerlebniswelt, die im November in der Elsteraue eröffnet wurde, scheint beliebt zu sein. Die Stadtverwaltung will jetzt detallierte Zahlen vorlegen.

Mehr als 6000 Gäste haben vom Eröffnungstag Mitte November bis zum 31. Dezember die neue Spitzenerlebniswelt in der Plauener Elsteraue, die „Fabrik der Fäden", besucht. Darüber informierte Kerstin Karch, Leiterin des städtischen Kulturbetriebes. Es habe seitens der Besucher viele Anregungen gegeben, die meisten Gäste seien erfreut...