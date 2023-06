Neues Museum in Plauen: Eintritt höher als im Berliner Pergamonmuseum

Mit der Fabrik der Fäden im Weisbachschen Haus will die Stadt Plauen Anfang November in der Elsteraue einen „Leuchtturm von nationaler Bedeutung“ an den Start bringen. So weit das selbsterklärte Ziel. Dokumentiert und erlebbar gemacht werden soll dort nicht allein die vogtländische Textilindustrie, es soll auch auch um die Identität einer ganzen...