OB Zenner fordert Deutschland-Tempo

Plauen.

Plauens OB Steffen Zenner (CDU) hat an einem Parlamentarischen Abend in Berlin teilgenommen, mit dem mehr als 200 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Infrastruktur auf Einladung von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) um den Lückenschluss bei der Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Bahnstrecke warben. Zenner sieht die Region "auf der Schiene schlichtweg abgehängt". Nach Hof oder Plauen mit der Bahn zu reisen, gleiche aus Berliner Sicht einer halben Weltreise. Die vielzitierte "neue Deutschland-Geschwindigkeit" der Ampel-Regierung müsse auch für die Franken-Sachsen-Magistrale zum Einsatz kommen, so Zenner. Vertreter der Region zeigten sich im Anschluss optimistisch, "ein Stück weitergekommen" zu sein, hieß es aus dem Landratsamt Hof. (us)