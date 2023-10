Obdachlose müssen in Plauen eigene Kohle zum Heizen mit ins Wohnheim bringen: Doch daran gibt es nun heftige Kritik

Wer wohnungslos ist und in einer von drei Notunterkünften in der Spitzenstadt unterkommen möchte, muss sein eigenes Brennmaterial mitbringen. Eine Partei will das nun ändern.

Dass Obdachlose in Plauen ihre eigene Kohle zum Heizen mitbringen müssen, wenn sie in einem Wohnheim übernachten wollen, hat kritische Reaktionen ausgelöst. AfD-Fraktionschef Gerald Schumann hakte deshalb bereits zur jüngsten Stadtratssitzung nach, ob in den betroffenen Unterkünften eine Umstellung auf Heizen mit Holz möglich sei - denn dann...