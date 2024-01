Oberwiesenthal-Frage bei „Wer wird Millionär“: Plauener Publikumsjoker bringt Günther Jauch zum Sächseln

Die Ratesendung „Wer wird Millionär“ ist ein Dauerbrenner im deutschen Fernsehen. In der Show vom Montagabend wusste ein Kandidat bei einer Frage nicht weiter - ein Plauener im Publikum half aus.

Die Quizshow „Wir wird Millionär“ ist ein Quotenhit. Seit September 1999 läuft das Format mittlerweile bei RTL und erreicht noch immer ein Millionenpublikum. In diesen Tagen gibt es die Ratesendung in Überlänge. An fünf Abenden kämpfen mehrere Kandidatinnen und Kandidaten bei Moderator Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am...