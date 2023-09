Öl-Alarm in der Plauener Altstadt: Unangenehmer Geruch ruft Feuerwehr auf den Plan

Am Donnerstagnachmittag rückte die Berufsfeuerwehr in ABC-Schutzkleidung aus. Was war da los am Mühlgraben in der Bleichstraße?

Donnerstagnachmittag rückten sechs Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Plauen mit zwei Autos in ABC-Schutzkleidung aus. Matthias Berger von der Walkmühle hatte Alarm geschlagen. Von einem undefinierbaren Geruch war zuerst die Rede. Was genau los war in der Bleichstraße am Mühlgraben, ist auch Stunden später nicht geklärt. Ersten Angaben... Donnerstagnachmittag rückten sechs Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Plauen mit zwei Autos in ABC-Schutzkleidung aus. Matthias Berger von der Walkmühle hatte Alarm geschlagen. Von einem undefinierbaren Geruch war zuerst die Rede. Was genau los war in der Bleichstraße am Mühlgraben, ist auch Stunden später nicht geklärt. Ersten Angaben...