Offener Frauenstammtisch zum Thema „Interkultureller Ideengarten“ in Plauen

Was sich hinter dem Projekt verbirgt, wird am Donnerstag in einer Gesprächsrunde vorgestellt.

Der Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Plauen, Lars Buchmann, lädt alle Frauen zum nächsten „Erzählcafé" ein. Es findet am Donnerstag statt. In der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr wird der Caritasverband Vogtland im Quartier 30 an der Bahnhofstraße 30 in einer öffentlichen Gesprächsrunde zum Thema „Interkultureller Ideengarten"...