Orgelspazierfahrt durch Plauens Gotteshäuser

Musikfreunde können Kurzkonzerte in mehreren Kirchen der Stadt erleben

Die 7. Orgelspazierfahrt findet am Freitag, 25. August, in Plauen statt. Das Event beginnt um 19 Uhr in der Pauluskirche. Weitere Stationen sind die Erlöserkirche, die Lutherkirche, die Stephanuskirche Oberlosa und die Johanniskirche, so die Organisatoren der Kirchgemeinden. Es gibt Kurzkonzerte mit Saxophon, Trompete, Sopran und Orgel. Man kann...