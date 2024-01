Parkscheinautomaten in Plauen: Ab Dienstag wieder Ticket ziehen

Die Stadtverwaltung hatte die Geräte in Plauen kurz nach Weihnachten deaktiviert. Jetzt werden sie wieder in Betrieb genommen.

Parkscheinautomaten in Plauen waren am 27. Dezember vergangenen Jahres deaktiviert worden. Die Stadtverwaltung wollte damit möglichen Beschädigungen und Vandalismus vorbeugen. Geparkt werden durfte daher in den vergangenen Tagen auch auf kostenpflichtigen Stellflächen umsonst, es musste lediglich eine Parkscheibe eingelegt werden und die...