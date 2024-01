Pausa: Betrunkener Autofahrer rasiert Gartenzäune

Nach einem Atemalkoholtest hatte der Mann 1,56 Promille intus. Warum auch seinem Bekannten noch Ärger droht.

Unfall unter Alkoholeinfluss in Pausa: Am späten Sonntagabend kam ein 31-Jähriger mit seinem Opel auf der winterglatten Straße Am Anger ins Schleudern und beschädigte dabei mehrere Gartenzäune. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro, wie die Polizeidirektion Zwickau am Montag informierte. Der Mann hatte getrunken. Ein...