Pfarrer-Ehepaar Meinel zieht mit drei Kindern vom Fichtelgebirge nach Altensalz

Ab September ist das Pfarrhaus in der Talsperrengemeinde wieder bewohnt. Ellen und Knut Meinel sind keine Unbekannten in der Region.

Elf Jahre lang hat Familie Meinel im Fichtelgebirge gelebt. Jetzt werden die bayerischen Sommerferien genutzt, um in Thierstein-Höchstädt den Hausrat zu packen und umzuziehen - ins rund 70 Kilometer entfernte Vogtland. Denn in der Kirchgemeinde Altensalz/Theuma ist, seit Pfarrer Karsten Klipphahn vor zwei Jahren in den Ruhestand gegangen ist,...