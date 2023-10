Plauen ehrt die fleißigsten Sammler von Altbatterien

Die traditionsreiche Aktion hat in diesem Jahr wieder einen drauf gelegt. Es wurden deutlich mehr Akkus und Batterien als im vergangenen Jahr gesammelt.

Insgesamt 8438 Kilo Altbatterien und Akkus sind bei der diesjährigen Batteriesammelaktion in Plauen zusammengekommen. 2022 waren es 7772 Kilogramm. 24 Kindertagesstätten, Horte und Schulen haben sich beteiligt. Erstmalig dabei war die Jugendfeuerwehr Triebel. Am Donnerstag wurden die Sieger in drei Kategorien geehrt. Den ersten Platz bei den...