Plauen-Film in voller Länge zu sehen

Jössnitz.

In der Jößnitzer Bürgerbegegnungsstätte im Hasengrund wird es am Freitag einen Filmabend geben. Das hat Margitta Schier vom Unikat-Verein angekündigt. Ab 19 Uhr wird der Film " Plauen 900" in voller Länge gezeigt. Der Film geht über zwei Stunden und beinhaltet die Entwicklung der Stadt Plauen von der Gründung bis ins Heute. Der Film wurde bereits im MDR ausgestrahlt, allerdings nur in Ausschnitten, so Schier. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. (bju)