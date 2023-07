Plauen: Scheiben von Parteibüro eingeworfen

Unbekannte haben bei zwei Attacken auf das Parteibüro der Grünen in Plauen drei Scheiben eingeworfen. Der erste Vorfall am Oberen Graben ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Samstag, 12.30 Uhr. Am Sonntagvormittag wurde festgestellt, das bei einer weiteren Attacke ein drittes Fenster eingeworfen wurde, offensichtlich in der...