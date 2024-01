Plauen verschickt Grundsteuerbescheide für 2024 nur bei Änderungen

Nicht jeder, der zu der entsprechenden Abgabe verpflichtet ist, bekommt auch Post.

Die Stadt Plauen setzt die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 in gleicher Höhe und mit den gleichen Fälligkeitsterminen wie im Vorjahr fest. Die öffentliche Bekanntmachung dazu erfolgte am 11. Januar in den Amtlichen Veröffentlichungen der Stadt. Die Stadtverwaltung macht nun darauf aufmerksam, dass zu Beginn des Jahres alle diejenigen...