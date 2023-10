„Plauen war keine Opferstadt“ - Ausstellung beleuchtet Frühphase des NS-Terrors auch im Vogtland

Im Foyer des Landratsamts wird am Mittwoch die Wanderausstellung „Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“ eröffnet. Begleitthema ist Plauens Rolle im NS-Staat.

Die Konzentrations- beziehungsweise Vernichtungslager Dachau und Auschwitz haben sich als Orte unbeschreiblichen Grauens tief in das kollektive Gedächtnis der Nation eingebrannt. Doch schon in der Frühphase der NS-Zeit, kurz nach der Machtergreifung, wurden in Deutschland erste Konzentrationslager gegründet. In Plauen wurde beispielsweise das...