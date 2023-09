Plauen will Kurt-Helbig-Sporthalle sanieren: Trägt das Dach die Last von Lüftungs- und Fotovoltaikanlagen?

Wegen leerer Kassen ist das Projekt nach 2028 eingeordnet. Ein Bundesprogramm könnte die Modernisierung deutlich beschleunigen.

Nach Notreparaturen in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle will die Stadt jetzt größere Sanierungsmaßnahmen auf den Weg bringen. Wegen maroder Deckenplatten war die Halle sogar zeitweilig gesperrt. Um das Vorhaben trotz leerer Kassen stemmen zu können, strebt Plauen eine 75-prozentige Förderquote an. Der Stadtbau- und Umweltausschuss hat die...