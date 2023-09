Plauener Bäckermeister Rico Wagner als verdienstvoller Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet

Die Handwerkskammer Chemnitz hat am Wochenende insgesamt fünf Unternehmen mit dem Walter-Hartwig-Preis geehrt.

Rico Wagner und seine Bäckerei Müller in Plauen gehören zu insgesamt fünf Handwerksbetrieben in der Region Westsachsen, die am Wochenende den Walter-Hartwig-Preis der Handwerkskammer Chemnitz für herausragende Ausbildungsleistungen bekommen haben. Handwerkskammer-Präsident Frank Wagner zeigte sich erfreut über so viel Engagement: „Dass...