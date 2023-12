Plauener Band Polis präsentiert ihr erstes Live-Album

Spielfreude trifft auf Klanggewalt: Das Release-Konzert für „Unterwegs I“ steigt am 30. Dezember in der Alten Kaffeerösterei. Dazu gesellen sich prominente Gäste aus Köln.

Bevor das alte Jahr endet, wartet in der Vogtlandmetropole noch ein ganz besonderer musikalischer Leckerbissen. Die Plauener Band Polis veröffentlicht am 30. Dezember ihr nagelneues erstes Live-Album. Aus diesem Anlass lädt sie in die Alte Kaffeerösterei zur Release-Party ein. 20 Uhr geht es los.