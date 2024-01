Plauener BSZ e.o.plauen gibt am Samstag Einblicke in den Alltag - Besucher können sich als Modedesigner ausprobieren

Davon, dass die Bildungeinrichtung an der Uferstraße mit ihren Ateliers, Laboren und Werkstätten viel zu bieten hat, kann man sich jetzt überzeugen.

Am Samstag öffnet das Berufliche Schulzentrum (BSZ) e.o.plauen an der Uferstraße 8 seine Türen. Von 9.30 bis 13.30 Uhr präsentieren das Berufliche Gymnasium für Technikwissenschaften und die Fachoberschule für Technik und Gestaltung die Wege zum (Fach-)Abitur. Angesprochen sind dabei Abgänger der Oberschulen und Gymnasien. Ebenso werden in...