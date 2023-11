Plauener Folkherbst entführt ins Baskenland

Das siebte Wertungskonzert ging am Samstag im Malzhaus über die Bühne. Am kommenden Freitag steht das Finale bevor.

In die Welt der Trikitixa ist das Publikum im Plauener Malzhaus am Samstagabend beim siebten Wertungskonzert des Folkherbstes entführt worden. Bei der Trikitixa handelt es sich um ein traditionelles baskisches Handzuginstrument. Mit dem Xabi Aburruzaga Trio aus dem Baskenland in Spanien standen Vollblutmusiker auf der Bühne, die das Publikum vom...