Plauener Imbiss zum dritten Mal in kurzer Zeit das Ziel von Dieben

Nach zwei Einbrüchen vor zwei Wocheen schlugen die Unbekannten am Wochenende erneut zu.

Eine Einbruchserie gibt es derzeit an einem Imbiss an der Morgenbergstraße von Plauen. In der Nacht zum Sonntag schlugen dort erneut Diebe zu, so die Polizei im Pressebericht. Sie brachen gewaltsam in den Imbisswagen ein und nahmen aus der Kasse einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag mit. Zudem stahlen sie eine Kamera. Die Polizei schätzt den...