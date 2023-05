Plauener Kirchgemeinden treffen sich Pfingstmontag zum Gottesdienst auf der Kemmler-Wiese

Plauen.

Die Stephanuskirchgemeinde Plauen feiert zusammen mit der Markus-Paulus-Kirchgemeinde und der St. Johannis-Kirchgemeinde nach der Coronapause wieder am Pfingstmontag um 10 Uhr auf der Wiese am Kemmler einen Gottesdienst. Musikalisch wird dieser vom St. Johannis-Posaunenchor und von Thomas Blechschmidt auf der Gitarre begleitet. Die Predigt hält Pfarrer Rainer Zaumseil. Die Kinder treffen sind parallel zum Kindergottesdienst. Danach sind alle zum gemeinsamen Verweilen bei Gegrilltem, Kaffee und Kuchen eingeladen, berichtet Mathias Grünert vom Kirchgemeindebund Plauen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst am Pfingstmontag um 10 Uhr in der Stephanuskirche Oberlosa statt. Bislang gehen die Wetterprognosen aber von trockenem Wetter aus. (bju)