Plauener Lese-Party Schmökersofa geht jetzt in die zehnte Runde

Am 10. Juni nehmen erneut vier Akteure in Plauener Wohnzimmern oder in Gärten Platz. Diesmal sind ein Wiederholungstäter und, erstmals, ein prominenter Fernseh-Kommissar dabei - kein Unbekannter im Vogtland.

Ist es ein gemütliches Wohnzimmer oder ein kleines Gartenhäuschen? Eine ausgebaute Scheune oder ein Hinterhof? Die Leseorte des Veranstaltungsformats Schmökersofa können sich überall in der Stadt befinden. Wo genau sie sind, das wird - wie seit nunmehr zehn Jahren üblich - erst mit dem Erwerb der Karte bekannt gegeben. Ist es ein gemütliches Wohnzimmer oder ein kleines Gartenhäuschen? Eine ausgebaute Scheune oder ein Hinterhof? Die Leseorte des Veranstaltungsformats Schmökersofa können sich überall in der Stadt befinden. Wo genau sie sind, das wird - wie seit nunmehr zehn Jahren üblich - erst mit dem Erwerb der Karte bekannt gegeben.