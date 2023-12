Plauener Literaturverein Goethekreis beschäftigt sich mit Geschichte des Weihnachtsbaums

Er hat römische sowie christliche Wurzeln und hing früher an der Decke. Was es noch über das beliebte Schmuckstück zu berichtehn gibt.

Früher war es Brauch, den Baum an der Decke aufzuhängen. Doch es gibt mehr über die Geschichte des wohl beliebtesten Weihnachtsschmucks zu berichten. Annette Seemann will in ihrem Vortrag am Montag, 18.15 Uhr, in der Vogtlandbibliothek davon erzählen. In der Veranstaltung des Plauener Literaturvereins Goethekreis geht es um die Wurzeln des...