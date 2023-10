Plauener nach emotionaler Israel-Reise: „Wir haben auch für die Zivilisten in Palästina gebetet“

Hartmut Stief, Pfarrer der Versöhnungsgemeinde, hofft, dass sein jüngster Aufenthalt nicht der letzte im Heiligen Land gewesen ist. In der Zeit brach dort der Krieg aus. Was sagt er zu der Pro-Palästina-Demo in Plauen?

