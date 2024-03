Plauener Preißelpöhl: Einbruch in Wohnung und Keller

In der Händelstraße ist zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag eingebrochen worden. Was die Diebe mitgehen ließen.

Plauen.

Geschah es bei Nacht oder am helllichten Tag? Die Abwesenheit der Mieter nutzten unbekannte Diebe jedenfalls, um gewaltsam in eine Wohnung und einen Keller im Plauener Stadtteil Preißelpöhl einzudringen. Die Tatzeit grenzt die Polizeidirektion in Zwickau zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochvormittag, 10 Uhr, ein. Laut Angaben der Behörde hatten sich die Täter Zutritt zu den Räumen in einem Mehrfamilienhaus im sogenannten Musikerviertel verschafft - in der Händelstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen die Unbekannten Bargeld, einen Laptop und zwei Fahrräder entwendet haben, wobei der Gesamtwert 2000 Euro beträgt. Die Einbrecher hinterließen außerdem einen Sachschaden von rund 500 Euro. (sasch)