Plauener Sportverein sauer: Werbeaufsteller für Einheit-Sommerfest zerstört

Nachdem die Handballer des HC Einheit Plauen am Wochenende mit 1000 Fans ihr traditionelles Sommerfest in der Gartenanlage Reusa fröhlich gefeiert hatten, kam am Montagvormittag der Frust. In der Nacht zum Montag wurde der Aufsteller mit der Ankündigung auf das Sommerfest in zwei Teile zerlegt. Das circa drei mal einem Meter große Hinweisschild...