Plauener Stadtrat modernisiert Abstimmungsverfahren

Die Abstimmung für eine moderne elektronische Abstimmungsmethode hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung noch per Handzeichen vorgenommen. Doch zukünftig wird in Ausschüssen und Ratssitzungen nur noch in Ausnahmefällen die bislang herkömmliche Stimmkarte gehoben. Nämlich dann, wenn das neue System nicht funktionieren sollte. Ab Eröffnung einer...