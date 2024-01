Plauener Tourist-Information lädt zur Entdeckung des Schlosshanges ein

Wer dabei sein möchte, sollte sich den nächsten Donnerstag vormerken.

Die Geheimnisse des Plauener Schlosshanges über und unter Tage können am nächsten Donnerstag, 18. Januar, wieder entdeckt werden. Treffpunkt zur Stadtführung ist um 16.30 Uhr am Eingang des Luftschutzmuseums an der Syrastraße. Bei dieser Führung gibt es viel Wissenswertes über die Rekonstruktion der Amtsgärten und Schlossterrassen sowie...