Plauener Weihnachtstipfl restlos ausverkauft

Die Händler haben alle 4000 Tassen ausgegeben. Glühwein gibts aber trotzdem noch – aus den Standard-Tassen.

Restlos ausverkauft ist das diesjährige Weihnachtstipfl mit dem Motiv von Wiebke Knüpfer. Laut Mitteilung der Stadt Plauen wurden alle 4000 Tassen an die Besucher des Weihnachtsmarktes ausgegeben. Heißgetränke gibt es trotzdem bis zum Ende des Weihnachtsmarktes am Samstag, dem 23. Dezember. Den gibt es in den Plauener...