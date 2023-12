Plauener Weihnachtszirkus startet Gastspiel: Pfarrer segnet neues Zelt

Am Freitag gibt es die erste Vorstellung. Bereits am Mittwoch gab es ein Treffen in der Manege.

Der Weihnachtszirkus Weisheit startet am Freitag sein diesjähriges Gastspiel in Plauen. Das brandneue, aus Italien stammende Zirkuszelt, wurde auf dem Außengelände des Plauen-Park in Kauschwitz aufgestellt. Das neue Zelt bietet mehr Platz und eine besondere Rundumsicht vom Rang bis zum Sperrsitz. Bereits am Mittwoch wurde das Zelt gesegnet.