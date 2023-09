Plauener Wiesn: Das sind die Fotos der ersten Partynacht

Am Freitagabend ist die zünftige Bierfete eröffnet worden. Bis tief in die Nacht feierten die Besucher im Partyzelt.

Das Vogtland ist im Wiesn-Wahnsinn: Hunderte Besucher haben am Freitagabend den Auftakt der Plauener „Sternquell-Wiesn“ erlebt. Das zum zweiten Mal von der Plauener Brauerei organisierte Volksfest zog die Massen an, bis tief in die Nacht tanzten, feierten und tranken die Gäste. Auch zahlreiche Bürgermeister aus dem Vogtland mischten sich...