Plauenerin erlebt heiße Phase vor der Krönung in London mit

Wie Millionen Menschen will Manuela Siegburg am Samstag vor dem Fernseher die Krönung des britischen Königs Charles III. verfolgen. Noch vor wenigen Tagen war die 36-Jährige selbst in London.

Die Vorbereitungen für die Krönung von König Charles III. am Samstag in London laufen auf Hochtouren. Union-Jack-Banner überspannen die Straßen, Fahnen der Länder des Commonwealth sind geflaggt, Bereiche im Zentrum längst abgesperrt.