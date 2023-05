Was Glauchau mit der Krönung Charles III. zu tun hat

Geht alles nach Protokoll, sollte zum Fünf-Uhr-Tee zunächst alles erledigt sein. Das gilt sowohl in der Weltstadt London, wo am Samstag König Charles III. gekrönt wird, das gilt auch für Glauchau, wo anlässlich der Krönung einiges los sein wird, freilich nicht so viel in Englands Hauptstadt. Aber dazu später mehr.