Plauenerin fällt auf Betrüger-Mail herein

Plauen.

Die Polizei hat am Montag vor einer weiteren Betrugsmasche gewarnt. Am Samstagvormittag erhielt eine 55-jährige Plauenerin von ihrer angeblichen Hausbank eine E-Mail mit einem darin befindlichen Link. Auf der verlinkten Website wurde sie aufgefordert, ihre persönliche Identifikation für das Onlinebanking einzugeben, woraufhin ihr per Kurzmitteilung ein Aktivierungscode zugesandt wurde. Eine schnelle Bestätigung durch die Kontoinhaberin führte kurzerhand zu insgesamt vier Zahlungsabbuchungen von ihrem Konto auf zwei unbekannte Konten. Insgesamt wurde sie um knapp 15.000 Euro betrogen. (bju)