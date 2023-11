Plauens neuer Stadtgutschein: Warum eine Chipkarte plötzlich „sexy“ sein soll

Ein digitaler Geschenkgutschein könnte das Einkaufsverhalten in der Innenstadt voranbringen. Die Stadtverwaltung bietet im Paket auch virtuelle Rundgänge in den Läden an. Machen bei der Aktion alle mit?

Zwei neue Projekte, die das Einkaufen in der Plauener City voranbringen sollen, hat die Stadtverwaltung jetzt im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) ihren Händlern vorgestellt. Die eine Aktion hat mit einer etwa 8,5 mal 5 Zentimeter großen Chipkarte zu tun. Jene entspricht damit den Maßen einer ganz... Zwei neue Projekte, die das Einkaufen in der Plauener City voranbringen sollen, hat die Stadtverwaltung jetzt im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) ihren Händlern vorgestellt. Die eine Aktion hat mit einer etwa 8,5 mal 5 Zentimeter großen Chipkarte zu tun. Jene entspricht damit den Maßen einer ganz...