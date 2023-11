Plauens neues Top-Museum: Das sind die ersten Fotos aus der „Fabrik der Fäden“

Noch 8 Tage: Der Countdown für die „Fabrik der Fäden“ läuft. Am 12. November öffnet in Plauen die neue Spitzen-Erlebniswelt in der Elsteraue. Doch was gibt‘s dort eigentlich zu sehen? „Freie Presse“ zeigt erste Eindrücke, die Lust machen auf mehr.

