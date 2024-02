Polizei nimmt in Plauener Wohnhaus gewalttätigen Nachbarn fest

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei sind am frühen Samstagabend zu einem Nachbarschaftsstreit nach Preißelpöhl gerufen worden. Ein 24-Jähriger bedrohte eine Familie mit Kleinkind.

Zur Beilegung eines Nachbarschaftsstreites sind am frühen Samstagabend mehrere Einsatzkräfte der Polizei an die Reißiger Straße in Plauen gerufen worden. Die Mannschaftswagen, die mit Blaulicht am Straßenrand standen, sorgten für Aufsehen. Was war passiert? Wie Christina Friedrich von der Polizei-Pressestelle auf Nachfrage sagte, sei ein...