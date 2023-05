Polizei schnappt Seriendieb im oberen Vogtland

Ermittlungserfolg für die Polizei im oberen Vogtland: Sie konnte einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen, nachdem er in Klingenthal versucht hatte, ein E-Bike zu stehlen. Dem 44-jährigen Tschechen werden zudem weitere Diebstähle in der Region zur Last gelegt, wie die Polizei am Mittwoch informierte. Zuletzt mussten die Beamten...