Polizei sucht in Plauen mit Hubschrauber nach vermisster Frau

Angehörige machen sich Sorgen, nachdem die ältere Frau seit Samstag verschwunden ist.

Plauen. Mit einem Polizeihubschrauber wird seit Sonntagmittag in und um Plauen nach einer vermissten 80-jährigen Frau gesucht. Gleichzeitig bitten die Angehörigen in den sozialen Netzwerken um Unterstützung. Demnach ist die ältere Frau am Samstag nicht nach Hause zurückgekehrt, nachdem sie am Vormittag ihre Wohnung an der Leißnerstraße verlassen hatte, um einen Spaziergang zu einer Gaststätte in der Pfaffengutstraße zu machen, womöglich entlang des Elsterradwegs.

Möglicherweise in hilfloser Lage

Da nicht ausgeschlossen wird, dass sich die Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet, wurde Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt. So stieg am Sonntagmittag zur Unterstützung der Suchenden auch ein Polizeihubschrauber auf, der unter anderem über der Innenstadt kreiste und für Aufmerksamkeit sorgte. Die Angehörigen halten es für möglich, dass die Vermisste auch in Richtung Lochbauer, Pfaffenmühle, Jößnitz oder am Elsterradweg unterwegs gewesen ist, wo sie gern entlang läuft. Bislang konnte die Frau von der Polizei nicht gefunden werden.

Vermisste wirkt jünger

Die Vermisste ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, schlank und hat kurze, dunkelblond bis graue Haare. Die Brillenträgerin wirkt jünger als 80 und ist laut Polizei trotz des leicht schwankenden Gangs sehr gut zu Fuß unterwegs. Sie trägt vermutlich rote Oberbekleidung und eine korkfarbene Tasche bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Elke B.nimmt die Polizei in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen.